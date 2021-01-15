МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела после того, как в столицу попала партия из почти 10 миллионов одноразовых перчаток, уже бывших в употреблении, сообщает пресс-служба московского надзорного ведомства.

По информации прокуратуры, российская компания заключила с зарубежной фирмой (наименования не уточняются) контракт на поставку в РФ одноразовых виниловых перчаток.

"На основании таможенных деклараций одноразовые перчатки поставлены в количестве более 9,9 миллиона штук для их дальнейшей реализации. В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в России введены ограничительные меры по борьбе с COVID-19, в связи с чем предоставление средств индивидуальной защиты, бывших в употреблении, является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, что могло способствовать массовому заболеванию граждан.

Прокуратура Москвы провела проверку, на основании которой было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Результаты расследования поставлены прокуратурой на контроль.