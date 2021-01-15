МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения Республики Парагвай зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Республики Парагвай", — отметили в фонде.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле. Twitter ограничил доступ к аккаунту вакцины "Спутник V"

Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

"Регистрация вакцины "Спутник V" в Парагвае демонстрирует рост заинтересованности государств Латинской Америки в безопасной и эффективной российской вакцине против коронавируса. Мы ожидаем, что в ближайшее время "Спутник V" получит одобрение в ряде других государств региона и готовы к расширению партнерств для совместной борьбы с пандемией", — приводятся в сообщении слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.