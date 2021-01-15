МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Наступивший год будет ненамного легче прошедшего: начинается третья волна пандемии и, возможно, она будет не слабее второй, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума.

"2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в европейских странах – оно, как правило, позже приходит и к нам, — это третья волна. То есть вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии, и возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может, и больше. Поэтому расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет", — сказал Кудрин.

"Это будет сложный год", — предупредил глава Счетной палаты. И правительству, по его словам, придется принимать новые меры поддержки. Он отметил, что уже сейчас власти приняли решение о продлении действовавших в прошлом году антикризисных мер. Ученые из Китая предупредили мир о катастрофических последствиях пандемии

"Год будет по-прежнему сильно связан с сохранением или продолжением пандемии, нужно будет продлевать многие меры, это будет достаточно дорого. Нужны новые дополнительные шаги в стратегии борьбы с кризисом", — сказал Кудрин.

При этом он подчеркнул, что власти РФ должны помнить и о решении давних проблем. "В конце концов, мы не должны забывать, что у нас сохраняется большое число бедных, что, в том числе, связано с ростом пандемии. И нам нужны структурные реформы, от них никак не уйти", — заключил он.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.