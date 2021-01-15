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https://1prime.ru/society/20210115/832818133.html
Власти Москвы назвали сроки начала использования зарубежных вакцин
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Использовать в Москве зарубежные вакцины от коронавируса станут только после их регистрации в РФ, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. "Как только другие российские вакцины... ПРАЙМ, 15.01.2021
вакцинация, москва, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Использовать в Москве зарубежные вакцины от коронавируса станут только после их регистрации в РФ, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
"Как только другие российские вакцины будут доставлены в Москву, мы сразу же их передадим в пункты вакцинации, точно так же, когда в России будут зарегистрированы иностранные вакцины, либо мы их купим, либо они будут нам представлены бесплатно, будут сразу же предоставлены в вакцинационные пункты", — заявила она журналистам на полях Гайдаровского форума.