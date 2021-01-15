МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Использовать в Москве зарубежные вакцины от коронавируса станут только после их регистрации в РФ, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. Парагвай зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник V"

"Как только другие российские вакцины будут доставлены в Москву, мы сразу же их передадим в пункты вакцинации, точно так же, когда в России будут зарегистрированы иностранные вакцины, либо мы их купим, либо они будут нам представлены бесплатно, будут сразу же предоставлены в вакцинационные пункты", — заявила она журналистам на полях Гайдаровского форума.