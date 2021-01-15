МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наработался популяционный иммунитет при невысоком, по сравнению с другими странами, уровне заболеваемости COVID-19. Кудрин объявил о начале третьей волны пандемии

"У нас наработался популяционный иммунитет при невысоком, по сравнению с другими странами, уровне заболеваемости (COVID-19)", — сказала Попова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Также она добавила, что Россия не поднималась выше 50-го места в мире по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения.

"Мы на 60-м месте по совокупной заболеваемости населения в мире на 100 тысяч человек, там 60-е, 56-е место. Но выше 50-го не поднимались ни разу, и это важно", — сказала она.