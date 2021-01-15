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https://1prime.ru/society/20210115/832819255.html
Попова заявила о формировании у россиян популяционного иммунитета к COVID
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наработался популяционный иммунитет при невысоком, по сравнению с другими странами, уровне заболеваемости COVID-19. "У нас... ПРАЙМ, 15.01.2021
коронавирус, россия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наработался популяционный иммунитет при невысоком, по сравнению с другими странами, уровне заболеваемости COVID-19.
"У нас наработался популяционный иммунитет при невысоком, по сравнению с другими странами, уровне заболеваемости (COVID-19)", — сказала Попова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Также она добавила, что Россия не поднималась выше 50-го места в мире по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения.
"Мы на 60-м месте по совокупной заболеваемости населения в мире на 100 тысяч человек, там 60-е, 56-е место. Но выше 50-го не поднимались ни разу, и это важно", — сказала она.