МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Число жертв коронавируса в мире превысило два миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. Врач рассказал, чего ждать от коронавируса в 2021 году

По данным университета, число скончавшихся от коронавируса в мире достигло 2 000 905, всего выявлено 93 418 283 случая заражения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.