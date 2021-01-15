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Число жертв COVID-19 в мире превысило 2 миллиона
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Число жертв коронавируса в мире превысило два миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых... ПРАЙМ, 15.01.2021
коронавирус, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Число жертв коронавируса в мире превысило два миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число скончавшихся от коронавируса в мире достигло 2 000 905, всего выявлено 93 418 283 случая заражения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.