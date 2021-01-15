2021-01-15T22:10:00+03:00
2021-01-15T22:09:54+03:00
2021-01-15T22:10:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210115/832819532.html
Эпидемиолог рассказал, сколько держится иммунитет у переболевших COVID-19
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Иммунитет у переболевших COVID-19 держится до пяти месяцев, потом начинает уходить, заявил глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин. "Иммунитет держится от трех... ПРАЙМ, 15.01.2021
коронавирус, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83263/27/832632729.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83263/27/832632729.jpg
https://1prime.ru/images/83263/27/832632728.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83263/27/832632728.jpg
https://1prime.ru/images/83263/27/832632716.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83263/27/832632716.jpg
https://1prime.ru/society/20210115/832811870.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Иммунитет у переболевших COVID-19 держится до пяти месяцев, потом начинает уходить, заявил глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин.
"Иммунитет держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить, уже даже после третьего месяца идет снижение уровня иммунитета", — сказал Акимкин на совещании с эпидемиологами у вице-премьера Татьяны Голиковой.
По его словам, должен быть и клеточный иммунитет, не только антитела.