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В России разработали тест, позволяющий выявить коронавирус за час
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Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест на COVID-19, позволяющий выявлять вирус за 60-90 минут, заявил директор института Василий Акимкин. "Наш институт со... ПРАЙМ, 15.01.2021
коронавирус, роспотребнадзор, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест на COVID-19, позволяющий выявлять вирус за 60-90 минут, заявил директор института Василий Акимкин.
"Наш институт со специалистами других институтов разработали практически и опробовали тест на основе петлевой изотермической амплификации, который позволяет сократить время исследования в 3-4 раза, по чувствительности и специфичности не уступает классическим ПЦР, опробовано нашими институтами с положительной оценкой. Время проведения детекции составит от 60 до 90 минут", — сказал Акимкин на совещании с эпидемиологами у вице-премьера Татьяны Голиковой.