МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест на COVID-19, позволяющий выявлять вирус за 60-90 минут, заявил директор института Василий Акимкин. Число жертв COVID-19 в мире превысило 2 миллиона

"Наш институт со специалистами других институтов разработали практически и опробовали тест на основе петлевой изотермической амплификации, который позволяет сократить время исследования в 3-4 раза, по чувствительности и специфичности не уступает классическим ПЦР, опробовано нашими институтами с положительной оценкой. Время проведения детекции составит от 60 до 90 минут", — сказал Акимкин на совещании с эпидемиологами у вице-премьера Татьяны Голиковой.