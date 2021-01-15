2021-01-15T23:44:21+03:00
2021-01-15T23:44:21+03:00
2021-01-15T23:44:21+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210115/832819942.html
В ВОЗ выступили против доказательства вакцинации от COVID для путешествий
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить требования о доказательстве вакцинации от COVID для международных поездок... ПРАЙМ, 15.01.2021
вакцинация, коронавирус, воз, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83221/34/832213439.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83221/34/832213439.jpg
https://1prime.ru/images/83221/34/832213438.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83221/34/832213438.jpg
https://1prime.ru/images/83221/34/832213437.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83221/34/832213437.jpg
https://1prime.ru/society/20210115/832819532.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЦЮРИХ, 15 янв — ПРАЙМ. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить требования о доказательстве вакцинации от COVID для международных поездок.
"Учитывая, что влияние вакцин на снижение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в настоящее время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников", — говорится в рекомендациях комитета ВОЗ.
При этом отмечается, что подтверждение вакцинации не должно освобождать международных путешественников от соблюдения других мер по снижению риска путешествий.
Комитет также рекомендовал странам применять скоординированные, ограниченные по времени, основанные на оценке риска и научно обоснованные подходы к медико-санитарным мерам в отношении международных перевозок.
Кроме того, странам рекомендовано делиться с ВОЗ информацией о влиянии медико-санитарных мер на минимизацию передачи SARS-CoV-2 во время международных поездок, чтобы информировать организацию о разработке соответствующих инструкций, основанных на фактических данных.