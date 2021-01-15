ЦЮРИХ, 15 янв — ПРАЙМ. Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить требования о доказательстве вакцинации от COVID для международных поездок. Эпидемиолог рассказал, сколько держится иммунитет у переболевших COVID-19

"Учитывая, что влияние вакцин на снижение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в настоящее время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников", — говорится в рекомендациях комитета ВОЗ.

При этом отмечается, что подтверждение вакцинации не должно освобождать международных путешественников от соблюдения других мер по снижению риска путешествий.

Комитет также рекомендовал странам применять скоординированные, ограниченные по времени, основанные на оценке риска и научно обоснованные подходы к медико-санитарным мерам в отношении международных перевозок.

Кроме того, странам рекомендовано делиться с ВОЗ информацией о влиянии медико-санитарных мер на минимизацию передачи SARS-CoV-2 во время международных поездок, чтобы информировать организацию о разработке соответствующих инструкций, основанных на фактических данных.