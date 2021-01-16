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В мире умерли свыше 2 миллионов заразившихся COVID-19
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По всему миру от новой коронавирусной инфекции умерли свыше двух миллионов человек. Как свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, на вечер пятницы, 15 января, их число... ПРАЙМ, 16.01.2021
мир, смертнось, пандемия коронавируса, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. По всему миру от новой коронавирусной инфекции умерли свыше двух миллионов человек. Как свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, на вечер пятницы, 15 января, их число составляло 2 000 905.
Всего COVID-19 был обнаружен у более 93,4 миллиона человек в 191 стране мира.
Самое больше число смертей от коронавируса — в США — 389 581 человек. В стране зафиксировано 23,3 миллиона случаев заражения.
На втором месте по смертности — Бразилия, 207 095 человек.
На третьем — Индия — 151 918 смертей от COVID-19.
Россия — на восьмом месте по числу умерших с коронавирусом. По данным Оперативного штаба, за все время в нашей стране умерли 64 495 человека. По данным Университета Джонса Хопкинса — 63 558 человек (организация данные по смертности в Крыму относит к Украине).