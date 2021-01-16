МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. По всему миру от новой коронавирусной инфекции умерли свыше двух миллионов человек. Как свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, на вечер пятницы, 15 января, их число составляло 2 000 905.

Всего COVID-19 был обнаружен у более 93,4 миллиона человек в 191 стране мира.

Самое больше число смертей от коронавируса — в США — 389 581 человек. В стране зафиксировано 23,3 миллиона случаев заражения.

На втором месте по смертности — Бразилия, 207 095 человек.

На третьем — Индия — 151 918 смертей от COVID-19.

Россия — на восьмом месте по числу умерших с коронавирусом. По данным Оперативного штаба, за все время в нашей стране умерли 64 495 человека. По данным Университета Джонса Хопкинса — 63 558 человек (организация данные по смертности в Крыму относит к Украине).