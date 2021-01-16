МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 января от коронавируса в столице могут привиться индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые. Собянин рассказал, как обновят общественный транспорт Москвы в 2021 году

"Со вторника, 19 января 2021 года, мы расширяем охват вакцинацией от COVID-19 за счет новых категорий работающих москвичей. Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане", — написал мэр в своем блоге.