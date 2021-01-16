2021-01-16T09:14:21+03:00
2021-01-16T09:14:21+03:00
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В Москве объявили о начале вакцинации для индивидуальных предпринимателей
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 января от коронавируса в столице могут привиться индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые. "Со вторника, 19... ПРАЙМ, 16.01.2021
бизнес, covid - 19, москва, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 января от коронавируса в столице могут привиться индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые.
"Со вторника, 19 января 2021 года, мы расширяем охват вакцинацией от COVID-19 за счет новых категорий работающих москвичей. Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане", — написал мэр в своем блоге.