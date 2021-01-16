МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в РФ составляет 24 092, общее число достигло 3 544 623, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В мире умерли свыше двух миллионов заразившихся COVID-19

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 24092 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3113(12,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 3 54 4623 случая заболевания.

Темп прироста составляет 0,7%.

"Распределение по субъектам: Москва 4674, Санкт-Петербург 3253, Московская область 1406", — говорится в сообщении.

Наименьший среди российских регионов темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве — 0,2%, сообщили журналистам.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва — 0,2%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область — 0,3% 3. Чукотский автономный округ, Кемеровская область, Магаданская область, Республика Ингушетия — 0,4%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 27 311 человек после COVID-19, за все время — 2 936 991.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 311 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 2 936 991", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки выписано 5639 человек, в Санкт-Петербурге — 3625, в Подмосковье — 1300.

За сутки в РФ умерли 590 человек с COVID-19, 79 из них в Москве, за все время в стране умерли 65 085 человек.

"За последние сутки подтверждено 590 смертей… За весь период по России умерло 65 085 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве скончались 79 человек, в Санкт-Петербурге — 67, в Подмосковье — 32. Общее число умерших с COVID-19 в Москве выросло до 12 401.