МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Треть россиян работали в новогодние каникулы "время от времени", 13% — постоянно, четверть (25%) респондентов заявили, что вышли на работу после праздников в плохом настроении, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Как свидетельствуют его результаты, более половины россиян (54%) вообще не работали в новогодние праздники, трети (33%) приходилось трудиться "время от времени", а 13% — все дни с 1 по 8 января. В разрезе отраслей наибольшая доля соискателей, не работавших в новогодние праздники, среди административного персонала (61%), в сферах IT (60%) и производства (57%). Меньше всего отдыхали сотрудники сферы продаж (36%) и студенты (48%). HeadHunter закрыла сделку по покупке платформы Zarplata.ru

Как показало исследование, большинство (83%) опрошенных во время праздников не выезжали за пределы города или региона, 16% путешествовали по России, а 1% были за границей. Чаще других путешествовали представители высшего менеджмента (26%), искусства и масс-медиа (28%).

Большинство (84%) соискателей не продлевали себе новогодние каникулы за счет отпусков или отгулов, 11% вышли на каникулы раньше, 3% собрались попозже выйти на работу. Только 2% максимально продлили новогодние праздники, уйдя на каникулы раньше и вернувшись на работу позже их окончания. Дело не в Alibaba. Китайские товары для россиян могут подорожать

Говоря о настроении, в котором они вышли на работу после праздничных дней, четверть (25%) опрошенных отметили, что в плохом настроении, с хорошим настроением начали работать около трети (32%) респондентов. Еще треть (36%) соискателей вышли на работу с обычным настроением. При этом почти треть жителей Москвы и Петербурга вышли на работу в плохом настроении – так ответили 29% и 30% респондентов соответственно. В разрезе отраслей меньше всего выходу на работу обрадовались представители IT (33%) и административного персонала (29%). Наибольшая доля сотрудников, которые вышли на работу в хорошем настроении – в сферах производства и сельского хозяйства (46%).

Исследование проводилось среди 2 тысяч соискателей на сайте HeadHunter с 11 по 15 января 2021 года.