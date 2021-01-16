МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Телеведущий и врач Александр Мясников сказал, что, по его мнению, эпидемия ожирения опаснее пандемии COVID-19, сообщают РИА Новости. По мнению Мясникова, 40% населения планеты имеет лишний вес, который приводит к инфарктам, инсультам, диабету, онкологии и другим болезням.

Врач отмечает, что число людей, умерших от проблем, связанных с ожирением, значительно превышает количество жертв пандемии коронавируса. Эпидемиолог рассказал, сколько держится иммунитет у переболевших COVID-19

"Интересно, что за год наравне с 1,5 миллиона жертв COVID-19 умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением, — более 20 миллионов человек. Такие потери никакому COVID не снились", — отметил Мясников.

Врач добавил, что причиной ожирения могут стать такие факторы, как избыточный вес родителей, курение во время беременности или диабет у матери. Если один или несколько факторов имели место, есть вероятность, что человек будет предрасположен к набору веса на протяжении всей жизни.

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