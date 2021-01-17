МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Эта известная фамилия является синонимом богатства. Семья Рокфеллеров входит в число самых влиятельных кланов, решающих дальнейшую судьбу мира, они владеют национальным американским банком и государство до сих пор должно их наследникам. Ради достижения своих интересов они не брезговали сотрудничеством с самыми разными силами.

КТО ТАКИЕ РОКФЕЛЛЕРЫ?

Родоначальник клана — Джон Дэвисон Рокфеллер. Он родился в 1838 году в городе Ричфорд недалеко от Нью-Йорка и был вторым из шести детей Уильяма Эвери Рокфеллера и Элайзы Дэвисон. Глава семейства сначала работал лесорубом, а впоследствии занимался продажей растительных снадобий. Дэвид Рокфеллер ушел из жизни в возрасте 101 года

Джону с семилетнего возраста пришлось зарабатывать на пропитание. Он копал картошку у соседей и выкармливал на продажу индюков. Едва научившись грамоте, мальчик завел записную книжку, в которой фиксировал все свои доходы и расходы.

В 16 лет Джонни поступил в колледж в Кливленде, выбрав специализацию "Основы коммерции". Но вскоре бросил учебу и пошел на трехмесячные бухгалтерские курсы. После их окончания его приняли ассистентом бухгалтера в компанию Hewitt&Tuttle, занимавшуюся недвижимостью и морскими перевозками. Джон быстро дорос до управляющего фирмой с окладом 600 долларов. Но в один прекрасный день молодой человек узнал, что его предшественнику компания платила 2000 долларов. Он тут же покинул компанию и дал себе слово больше никогда не работать по найму.

В 1857 году Джон стал младшим партнером в фирме "Джон Моррис Кларк и Рочестер". Компания торговала зерном, мясом и другими продовольственными товарами. С началом Гражданской войны она занялась снабжением армии и процветала.

Когда появились первые керосиновые лампы, Джон понял, что нефть, из которой делают керосин, быстро вырастет в цене. Он вложил деньги в добычу и переработку черного золота и не прогадал. Вместе с химиком Самуэлем Эндрюсом, согласившимся взять на себя техническую сторону дела, они создали фирму "Эндрюс и Кларк", занявшуюся строительством в Кливленде нефтеперерабатывающего завода "Флэтс". В 1870 году она превратилась в знаменитую компанию Standard Oil.

Зарплату своим сотрудникам он выдавал не деньгами, а акциями предприятия, таким образом мотивировав их на успешную работу, что очень скоро положительно сказалось на доходах. Также Рокфеллер принялся скупать по одной небольшие фирмы, дабы со временем сосредоточить в своих руках весь нефтедобывающий бизнес.

К 1880 году компании Рокфеллера принадлежало 95% всей нефтедобычи США. Однако в 1911 году в связи с антимонопольным законом Шермана пришлось разделить Standard Oil на 34 мелкие компании. Но для владельцев это мало что меняло. Контрольный пакет акций во всех фирмах все равно принадлежал Джону, а капиталы даже стали расти быстрее.

Рокфеллеры занимались не только нефтью — они владели 16 железнодорожными и 6 сталелитейными компаниями, 9 агентствами недвижимости, 6 пароходствами, 9 банками и 3 апельсиновыми рощами. Хотя семья старалась не выставлять своих богатств напоказ, общественность постоянно обсуждала размеры принадлежавшей им земли и роскошные виллы.

Джон Дэвисон Рокфеллер мечтал дожить до 100 лет. Но это ему не удалось — он скончался от сердечного приступа в мае 1937 года. На тот момент его состояние составило 1,4 миллиарда долларов.

НАСЛЕДНИКИ РОКФЕЛЛЕРА

У Джона был только один сын, полный тезка отца, который продолжил его дело. Джон Дэвисон Рокфеллер-младший по отцовскому завещанию получил 460 миллионов долларов. Большую часть наследства он потратил на благотворительность. В частности, построил в Нью-Йорке комплекс зданий для будущей штаб-квартиры ООН — это обошлось ему в 9 миллионов долларов. Шестеро детей Джона унаследовали от него 240 миллионов долларов.

Дочь Рокфеллера-младшего Эбби и сын Джон стали крупными меценатами, основавшими множество фондов и организаций, включая Институт тихоокеанский отношений. Нельсон Рокфеллер в 1974-1977 годах занимал пост вице-президента США, а его брат Уинтроп был одно время губернатором Арканзаса.

Старейшим членом клана Рокфеллеров до недавнего времени являлся Дэвид Рокфеллер, последний сын Джона Дэвисона Рокфеллера-младшего, родившийся в Нью-Йорке в 1915 году и скончавшийся 20 марта 2017 года. В прошлом он возглавлял Совет по международным отношениям и вплоть до 1981 года был президентом The Chase Manhattan Bank.

На сегодня, согласно непроверенным данным, состояние Рокфеллеров оценивается в 300 миллиардов долларов.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ РОКФЕЛЛЕРОВ И РОТШИЛЬДОВ

Вокруг семьи Рокфеллеров, впрочем, как и другого известного клана – Ротшильдов существует немало домыслов. Это объясняется тем, что информации не так много, а людям хочется заглянуть "за кулисы" сильных мира сего.

В двадцатом веке одной из главных линий противостояния в мировой верхушке было соперничество двух крупных кластеров интересов, на передних планах которых стояли Рокфеллеры и Ротшильды. В ходе двух мировых войн группировка, возглавляемая Рокфеллерами, взяла верх над группировкой, возглавляемой Ротшильдами. Во-первых, потому что она была в большей степени связана с промышленным капиталом. Во-вторых, Рокфеллеры в войнах спонсировали как англосаксонскую, так и немецкую стороны конфликта, увеличивая свои прибыли.

После окончания войны Ротшильды начали готовить ответный удар, и не позже 1967 года Рокфеллеры по своим каналам информации узнали, что Лондон воссоздает Британскую империю в новой – "финансово-невидимой"– форме. При этом Ротшильды активно работали с советским руководством, неслучайно Московский народный банк в 1960-е годы был одним из наиболее активных банков Сити. Реакция Рокфеллеров не замедлила проявиться. В краткосрочном плане это был демарш Де Голля, потребовавшего у США вернуть золото в обмен на доллары. Это был один из факторов, который в 1971 году привел к отказу США от "золотого стандарта". Шарлю де Голлю это стоило карьеры, но это уже "издержки производства".

Спасение доллара, и как следствие сохранение позиции Рокфеллеров, потребовало привязки американской валюты к какому-то иному источнику ликвидности. Ею стала нефть, и эта операция опять же не обошлась без весьма плотного участия советского руководства. Рокфеллеры и Ротшильды объединяют свои активы - FT

В настоящее время соотношение сил между двумя кластерами интересов примерно выровнялось – они знают, что сохранение баланса выгоднее обеим сторонам, нежели противостояние. Поэтому верхние 20-30 семей мировой верхушки стараются не вести кровавых войн, между ними существует некое неформальное "перемирие".

РОКФЕЛЛЕР И ПАНДЕМИЯ

Есть версия, что нынешняя пандемия COVID-19, которая сильно ударила по мировой экономике, не была неожиданной для Рокфеллера. Она была описана была ещё в мае 2010 года, когда Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation и Global Business Network) опубликовал примечательный доклад под названием "Сценарии будущего технологий и международного развития". Еще год назад он читался бы, как фантастический роман с лихо закрученным сюжетом, но сегодня так уже никому не кажется.

Доклад 10-летней давности посвящен сценариям развития событий при возникновении пандемии "гусиного гриппа". Пандемию там описывают так: "новый штамм был чрезвычайно вирулентным и смертельно опасным", "Даже самые подготовленные к пандемии страны были быстро поражены", "Вирус распространился по всему миру, заразив почти 20% мирового населения и убив 8 миллионов человек". Билл Гейтс сделал неутешительный прогноз по развитию пандемии

Но были и совершенно верные предсказания: "Международная мобильность как людей, так и товаров резко остановилась, что привело к истощению таких отраслей, как туризм, и нарушению глобальных цепочек поставок. Даже местные обычно шумные магазины и офисные здания пустовали месяцами, лишённые как сотрудников, так и клиентов".

Что примечательно, в докладе были предельно точно описаны действия китайских властей:

"Быстрое введение китайским правительством обязательного карантина для всех граждан, а также его мгновенное и почти герметичное закрытие всех границ спасли миллионы жизней, остановив распространение вируса гораздо раньше, чем в других странах, и обеспечив более быстрое восстановление после пандемии".

Сложно сказать почему предсказание 10-летней давности так совпадает с сегодняшней действительностью, но факт остается фактом — фантастическое пророчество продолжает сбываться.