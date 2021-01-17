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При крушении сухогруза в Черном море погибли два члена экипажа
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Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о гибели двух и спасении пяти членов экипажа затонувшего в Черном море у берегов Турции российского сухогруза Arvin. "На... ПРАЙМ, 17.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 17 янв — ПРАЙМ. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о гибели двух и спасении пяти членов экипажа затонувшего в Черном море у берегов Турции российского сухогруза Arvin.
"На борту находились 13 человек экипажа, все граждане России. На данный момент спасены пять членов экипажа, два тела подняты на борт спасательного катера, поиск шестерых продолжается", — цитирует Гюнера агентство Anadolu.
Ранее Гюнер заявил, что в районе Инкуму затонуло сухогрузное судно с российским флагом, начата операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия.
Ранее российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции