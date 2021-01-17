2021-01-17T23:28:07+03:00
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Число заболевших COVID во Франции приближается к трем миллионам
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Количество заражений коронавирусом во Франции превысило 2,9 миллиона, сообщает санитарное агентство страны Santé Publique. По данным специалистов, за последние сутки выявлено 16... ПРАЙМ, 17.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Количество заражений коронавирусом во Франции превысило 2,9 миллиона, сообщает санитарное агентство страны Santé Publique.
По данным специалистов, за последние сутки выявлено 16 642 случая COVID-19 в стране, суммарное число заболевших достигло 2 910 989.
Всего из-за коронавируса скончались 70 283 человека, в том числе 141 за минувшие сутки.
Кампания по вакцинации от COVID-19 началась во Франции 27 декабря. По данным минздрава, к 17 января прививки получили более 422 тысяч человек.
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