МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Количество заражений коронавирусом во Франции превысило 2,9 миллиона, сообщает санитарное агентство страны Santé Publique. Эксперт центра Гамалеи оценил риски мутаций коронавируса

По данным специалистов, за последние сутки выявлено 16 642 случая COVID-19 в стране, суммарное число заболевших достигло 2 910 989.

Всего из-за коронавируса скончались 70 283 человека, в том числе 141 за минувшие сутки.

Кампания по вакцинации от COVID-19 началась во Франции 27 декабря. По данным минздрава, к 17 января прививки получили более 422 тысяч человек.

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