МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Госсекретарь по европейским делам при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон заявил, что Франция обсуждает с другими европейскими странами усиление мер на границах внутри ЕС в связи с распространением коронавируса. AstraZeneca подала заявку на регистрацию своей вакцины в ЕС

"Да, мы рассматриваем усиление мер контроля (на границах) внутри ЕС. Не закрытие границ — особенно для тех, кто работает на границах. Нам нужно, чтобы товары распространялись, чтобы трудящиеся могли и дальше работать. Но да, это возможно. Мы это еще не объявляли, потому что ведем обсуждение с европейскими странами", — сказал Бон в интервью радиостанции France Info.

Он отметил, что окончательное решение может быть принято в ближайшие дни.

Ранее французский премьер-министр Жан Кастекс заявил, что Франция с 18 января ужесточит условия въезда в страну на фоне эпидемии коронавируса, для прибывающих из стран за пределами ЕС будет требоваться обязательный негативный тест на COVID-19 при посадке в самолет и прохождение недельного карантина.

Ранее в ЕС рекомендовали для использования вакцину компании Moderna