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В Европе обсуждается ужесточение пограничного контроля
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Госсекретарь по европейским делам при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон заявил, что Франция обсуждает с другими европейскими странами усиление мер на границах... ПРАЙМ, 17.01.2021
пандемия коронавируса, евросоюз, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Госсекретарь по европейским делам при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон заявил, что Франция обсуждает с другими европейскими странами усиление мер на границах внутри ЕС в связи с распространением коронавируса.
"Да, мы рассматриваем усиление мер контроля (на границах) внутри ЕС. Не закрытие границ — особенно для тех, кто работает на границах. Нам нужно, чтобы товары распространялись, чтобы трудящиеся могли и дальше работать. Но да, это возможно. Мы это еще не объявляли, потому что ведем обсуждение с европейскими странами", — сказал Бон в интервью радиостанции France Info.
Он отметил, что окончательное решение может быть принято в ближайшие дни.
Ранее французский премьер-министр Жан Кастекс заявил, что Франция с 18 января ужесточит условия въезда в страну на фоне эпидемии коронавируса, для прибывающих из стран за пределами ЕС будет требоваться обязательный негативный тест на COVID-19 при посадке в самолет и прохождение недельного карантина.
Ранее в ЕС рекомендовали для использования вакцину компании Moderna