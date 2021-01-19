МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Тревожных вызовов в РФ на праздники было на 77% больше, чем за такой же период год назад, при этом только число краж из магазинов возросло в три раза, говорится в отчете компании "Delta Системы безопасности", имеющемся в распоряжении РИА Новости. В Сбербанке рассказали о новой схеме кражи денег

"Количество тревог в этот праздничный сезон увеличилось на 77% по отношению к прошлому году, почти треть тревожных вызовов в новогодние каникулы пришлось на продуктовые магазины. Так, количество тревожных вызовов в новогодний сезон 2020-2021 выросло на 84% по отношению к 2018-2019 гг и на 77% по отношению к 2019-2020 годов", — сообщает компания.

По ее данным, в новогодние каникулы с 25 декабря по 11 января "количество правонарушений на объектах жилой недвижимости осталось приблизительно на том же уровне, а в загородной и вовсе уменьшилось, прирост же обусловлен кражами и другими видами преступлений на предприятиях малого и среднего бизнеса, их число выросло более чем в 3 раза".

По типам правонарушений в этот новогодний сезон лидировало хулиганство – 46% случаев, на втором месте – нарушение общественного порядка – 24%, далее следует незаконное проникновение – 15%, кражи – 12% и нападение – 3% случаев.

Почти треть всех случаев, где потребовалось вмешательство групп быстрого реагирования пришлось на продуктовые магазины, чуть меньше на оставшиеся открытыми в праздничные дни заведения общепита и непродовольственные торговые точки.

Среди простых правонарушителей в этот Новый год было задержано 8 Дедов Морозов, 3 Снегурочки и один "бык".