МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. На территории России ближе к лету текущего 2021 года показатели заболеваемости коронавируса могут достигнуть прошлогоднего минимума. Еще одна категория россиян досрочно выйдет на пенсию в этом году

Возможно, они станут еще ниже, заявила в беседе с РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня", — отметила она.

При этом эпидемиолог не стала исключать возможности, что после зимнего спада заболеваемости COVID-19 в начале весны этот показатель снова пойдет вверх. Это характерно для сезонных инфекций, которой может стать и новый коронавирус.

При этом врач считает, что такой рост вряд ли достигнет пиков осени 2020 года.

Говоря о сегодняшней ситуации с коронавирусом в России, Пшеничная отмечает, что, скорее всего, пик заболеваемости уже пройден.

В то же время она подчеркнула, что на эпидемический процесс влияют сразу несколько факторов, в том числе: