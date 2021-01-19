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Врач раскрыла, что будет с коронавирусом в России весной и летом
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На территории России ближе к лету текущего 2021 года показатели заболеваемости коронавируса могут достигнуть прошлогоднего минимума. Возможно, они станут еще ниже, заявила в... ПРАЙМ, 19.01.2021
прогноз, россия, пандемия коронавируса, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. На территории России ближе к лету текущего 2021 года показатели заболеваемости коронавируса могут достигнуть прошлогоднего минимума.
Возможно, они станут еще ниже, заявила в беседе с РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня", — отметила она.
При этом эпидемиолог не стала исключать возможности, что после зимнего спада заболеваемости COVID-19 в начале весны этот показатель снова пойдет вверх. Это характерно для сезонных инфекций, которой может стать и новый коронавирус.
При этом врач считает, что такой рост вряд ли достигнет пиков осени 2020 года.
Говоря о сегодняшней ситуации с коронавирусом в России, Пшеничная отмечает, что, скорее всего, пик заболеваемости уже пройден.
В то же время она подчеркнула, что на эпидемический процесс влияют сразу несколько факторов, в том числе:
- погодные условия,
- социальная активность населения,
- соблюдение людьми профилактических мер против коронавируса.