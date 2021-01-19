МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В России за сутки выявили 21 734 случая коронавируса, общее число достигло 3 612 800, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 21 734 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2440 (11,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 612 800 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,6%.

Санкт-Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.

"Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург — 3281, 2. Москва — 3115, 3. Московская область — 1072", — говорится в сообщении.

Согласно официальной статистике, в 2021 году такое уже случалось 4 января, когда прирост новых случаев в Санкт-Петербурге составил 3657, а в Москве — 3591.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Еврейской автономной области — 12, Ненецком автономном округе — 5, Чукотском автономном округе — 4.

Число выздоровевших после COVID-19 в РФ превысило 3 млн (3 002 026), за сутки выписаны 23 262 человека.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 262 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России — 3 002 026", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписали 4532 человека, в Санкт-Петербурге — 2259, в Подмосковье — 1498.

За сутки в России подтверждены 586 смертей пациентов с COVID-19, 84 из них — в Москве, за все время умерли 66 623 человека с этим заболеванием.

"За последние сутки подтверждено 586 смертей… За весь период по России умерло 66 623 человека", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки подтверждено 84 случая смерти пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 69, в Подмосковье — 36.