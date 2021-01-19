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В Госдуме поддержали идею создания COVID-паспортов
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Создание COVID-паспортов — важное и нужное дело, но надо посмотреть, кем и как должна быть использована подобная информация, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья... ПРАЙМ, 19.01.2021
госдума, covid - 19, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Создание COVID-паспортов — важное и нужное дело, но надо посмотреть, кем и как должна быть использована подобная информация, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
"Сейчас поднимается тема, например, COVID-паспортов. Дело это очень важное и нужное. Но нужно понимать, кем и как подобная информация должна быть использована", — сказал Морозов на заседании профильного комитета.
Он добавил, что эта информация необходима для врачей, медиков, санэпидслужбы.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе антиковидных паспортов, которые будут получать жители республики с антителами, что позволит снять множество ограничений и будет стимулировать людей проходить вакцинацию от коронавируса. Региональный минздрав сообщал РИА Новости, что паспорта переболевших граждан с антителами будут действительны не более трех месяцев.