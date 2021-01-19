МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Создание COVID-паспортов — важное и нужное дело, но надо посмотреть, кем и как должна быть использована подобная информация, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Специалисты предупредили об опасности "ковидных паспортов"

"Сейчас поднимается тема, например, COVID-паспортов. Дело это очень важное и нужное. Но нужно понимать, кем и как подобная информация должна быть использована", — сказал Морозов на заседании профильного комитета.

Он добавил, что эта информация необходима для врачей, медиков, санэпидслужбы.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе антиковидных паспортов, которые будут получать жители республики с антителами, что позволит снять множество ограничений и будет стимулировать людей проходить вакцинацию от коронавируса. Региональный минздрав сообщал РИА Новости, что паспорта переболевших граждан с антителами будут действительны не более трех месяцев.