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В ВОЗ заявили о способности COVID-19 стать сезонной болезнью
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Трансформация новой коронавирусной инфекции в сезонное заболевание зависит от эффективности вакцинации. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в... ПРАЙМ, 19.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Трансформация новой коронавирусной инфекции в сезонное заболевание зависит от эффективности вакцинации. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с "Российской газетой".
"Предпосылки есть, но для однозначного ответа надо понаблюдать несколько сезонов. Чтобы рассмотреть возможность устранения или искоренения COVID-19, надо посмотреть, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации", — сказала Вуйнович.
По ее словам, "даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус".
При этом Вуйнович надеется, что при эффективной вакцинации коронавирус станет инфекцией с низким уровнем угрозы, которая станет свойственной только для определенных регионов мира.