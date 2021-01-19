МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Трансформация новой коронавирусной инфекции в сезонное заболевание зависит от эффективности вакцинации. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с "Российской газетой".

"Предпосылки есть, но для однозначного ответа надо понаблюдать несколько сезонов. Чтобы рассмотреть возможность устранения или искоренения COVID-19, надо посмотреть, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации", — сказала Вуйнович.

По ее словам, "даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус".

При этом Вуйнович надеется, что при эффективной вакцинации коронавирус станет инфекцией с низким уровнем угрозы, которая станет свойственной только для определенных регионов мира.