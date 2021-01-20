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В России могут начать выдачу COVID-сертификатов для выезда за рубеж
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Правительство РФ прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным россиянам сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... ПРАЙМ, 20.01.2021
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным россиянам сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова РИА Новости.
"Сделанная вакцина позволит гражданам преодолеть ряд ограничительных мер, тем самым будет способствовать расширению прав человека. Например, в настоящий момент правительством РФ прорабатывается вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж", — сказала Москалькова.