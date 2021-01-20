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https://1prime.ru/society/20210120/832850492.html
Мурашко рассказал, когда в России появится коллективный иммунитет к COVID
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Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ может быть сформирован в этом полугодии, заявил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко. "Мы полагаем, что коллективный иммунитет к... ПРАЙМ, 20.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ может быть сформирован в этом полугодии, заявил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Мы полагаем, что коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован в этом полугодии", — сказал он.
Министр также отметил, что в России в этом году было зарегистрировано несколько инновационных препаратов для лечения коронавируса.
"Для лечения коронавирусной инфекции инновационных препаратов зарегистрировано несколько в этом году… Таких вот ярких сегодня около трех препаратов", — заявил глава Минздрава.