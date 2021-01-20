МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ может быть сформирован в этом полугодии, заявил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко. Матвиенко заявила, что в России не будут вводиться "ковидные паспорта"

"Мы полагаем, что коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован в этом полугодии", — сказал он.

Министр также отметил, что в России в этом году было зарегистрировано несколько инновационных препаратов для лечения коронавируса.

"Для лечения коронавирусной инфекции инновационных препаратов зарегистрировано несколько в этом году… Таких вот ярких сегодня около трех препаратов", — заявил глава Минздрава.