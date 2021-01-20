МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что в России не будут вводиться "ковидные паспорта". Россияне выразили свое отношение к COVID-паспортам

"Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. Конечно, никакие "ковидные паспорта" не нужны", — сказала она журналистам.

В России будут вести электронный реестр привившихся от коронавируса, но это не будет "паспортом, заявила Матвиенко, подчеркивая, что "прививка — дело добровольное".

Спикер СФ РФ также отметила, что прививка от коронавируса не даст вакцинированным никаких юридических прав и преимуществ, она необходима только для здоровья.