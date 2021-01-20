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Матвиенко заявила, что в России не будут вводиться "ковидные паспорта"
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что в России не будут вводиться "ковидные паспорта". "Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это... ПРАЙМ, 20.01.2021
covid - 19, пандемия, россия, валентина матвиенко, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что в России не будут вводиться "ковидные паспорта".
"Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. Конечно, никакие "ковидные паспорта" не нужны", — сказала она журналистам.
В России будут вести электронный реестр привившихся от коронавируса, но это не будет "паспортом, заявила Матвиенко, подчеркивая, что "прививка — дело добровольное".
Спикер СФ РФ также отметила, что прививка от коронавируса не даст вакцинированным никаких юридических прав и преимуществ, она необходима только для здоровья.