МАДРИД, 20 янв – ПРАЙМ. Мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида, сообщает издание diario.es. По данным El Mundo, предварительная версия случившегося — утечка газа.

Взрыв произошел на улице Толедо, официальных данных о причинах взрыва пока нет. Здание сильно пострадало, взрыв разрушил как минимум четыре верхних этажа.

По сообщению телеканала laSexta со ссылкой на источник, в результате взрыва пострадали шесть человек, состояние одного из пострадавших тяжелое. Наличие пострадавших подтверждают и экстренные службы Мадрида. Кроме того, СМИ со ссылкой на полицию сообщают о гибели нескольких человек.

Территория вокруг здания оцеплена полицией. По информации El Mundo, на оцепленной территории находятся дом престарелых и школа. Из зданий, расположенных у места взрыва, ведется эвакуация экстренными службами. При взрыве повреждение получило расположенное неподалеку задние церкви Ла Палома. Среди постояльцев дома престарелых, расположенного рядом, жертв нет.

"Взрыв произошел на улице Толедо, 98. Служба скорой помощи… оказывает помощь пострадавшим. Пожарные работает над тем, чтобы обезопасить территорию", — сообщила экстренная служба Мадрида в Twitter.