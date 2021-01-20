ВАШИНГТОН, 20 янв — ПРАЙМ. Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. СМИ: в Верховном суде США объявлена угроза взрыва

"Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", — сказал Байден, подняв правую руку и положив левую руку на Библию.

В своей инаугурационной речи он также заявил, что США нужно немало сделать в "бедственную зиму", многое восстановить. Он "всей душой" будет стремиться к единству, призвал к этому всех американцев. Он также призвал граждан страны "начать заново" после периода разделения.

"Это день Америки, это день демократии. День истории и надежды на обновление. Сегодня мы отмечаем триумф не кандидата, а цели. Цели – демократии. Воля народа была услышана. Мы вновь уяснили, что демократия драгоценна, она хрупка. И в этот час, друзья, демократия восторжествовала", — сказал Байден.

Он также аннонсировал, что США восстановят союзы и вновь будут общаться с миром.

"Мы восстановим наши альянсы и снова будем общаться с миром. Не для того чтобы реагировать на вчерашние вызовы, а на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. Я буду руководить не примером нашей силы, а силой нашего примера", — сказал он на церемонии инаугурации.

Демократ Байден, которому 78 лет, стал 46-м президентом США. Он победил на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок. Трамп на инаугурации Байдена присутствовать отказался.