МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Покупать вакцину от коронавируса через интернет нельзя ни в коем случае, а нелегальные справки об отсутствии COVID можно трактовать, в том числе, и как преступление, говорится в сообщении Роскачества. Минздрав получил документы на регистрацию третьей российской вакцины

"Не переходите по ссылкам в мессенджерах, по объявлениям в социальных сетях и поисковиках на сомнительные сайты, не вводите там свои данные и не приобретайте нелегальные вакцины и поддельные документы об отсутствии COVID. В лучшем случае это просто потеря денег, в худшем – состав преступления", — предупреждает ведомство.

Роскачество отмечает, что в России зафиксировали массу фейковых сайтов, на которых мошенники продают якобы вакцину от COVID-19, и предостерегает от таких покупок. "Для желающих вакцинироваться есть масса возможностей — ближе к концу января все россияне получат доступ к отечественной вакцине", — напоминают в организации.

Эксперты обращают внимание, что мошенники очень активно продают через интернет и якобы зарубежные вакцины от COVID-19, эксплуатируя таким образом недоверие некоторых граждан к отечественному продукту. "Помните о том, что на территории России есть только отечественная вакцина и никакой другой, все связанные с зарубежными вакцинами предложения являются фейком", — говорится в сообщении.

"Даже если пользователя не обманут, а он реально получит какую-то "вакцину", никто не может гарантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество", — предупреждает Роскачество. Роскачество выявило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок

Массовая вакцинация населения России от коронавируса началась в понедельник. На портале госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги" в тестовом режиме запущена запись на вакцинацию. На стартовой странице портала необходимо выбрать услугу "Запись на прием к врачу", либо просто кликнуть по баннеру и сразу попасть на форму данного сервиса.

С 31 января станет доступна отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, для упрощения выбора медорганизации и повышения удобства пользователя, в том числе, при записи на второй этап вакцинации. После прохождения вакцинации гражданину будет предложено вести дневник самонаблюдения на портале госуслуг или в мобильном приложении. Напоминания об этом придут автоматически в установленные дни.