МЕХИКО, 21 янв — ПРАЙМ. Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V", и поблагодарил за научную работу институт Гамалеи. Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины "Спутник V"

"Сегодня я принял вакцину "Спутник V". Благодарю институт Гамалеи за его научную работу, тех, кто работал для доставки этой вакцины, и весь медицинский персонал нашей страны за их огромную приверженность. Вакцинация способствует укреплению иммунитета против коронавируса. Сделаем это", — написал Фернандес в своем Twitter.

Накануне аргентинский регулятор одобрил применение российской вакцины "Спутник V" для людей старше 60 лет. Ранее данное разрешение отсутствовало, поэтому первыми дозами поступившей в Аргентину вакцины были привиты медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте от 18 до 59 лет.

Вакцина "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.