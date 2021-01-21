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Президент Аргентины привился вакциной "Спутник V"
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Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V", и поблагодарил за научную работу институт Гамалеи. "Сегодня я принял... ПРАЙМ, 21.01.2021
спутник v, аргентина, россия, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МЕХИКО, 21 янв — ПРАЙМ. Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V", и поблагодарил за научную работу институт Гамалеи.
"Сегодня я принял вакцину "Спутник V". Благодарю институт Гамалеи за его научную работу, тех, кто работал для доставки этой вакцины, и весь медицинский персонал нашей страны за их огромную приверженность. Вакцинация способствует укреплению иммунитета против коронавируса. Сделаем это", — написал Фернандес в своем Twitter.
Накануне аргентинский регулятор одобрил применение российской вакцины "Спутник V" для людей старше 60 лет. Ранее данное разрешение отсутствовало, поэтому первыми дозами поступившей в Аргентину вакцины были привиты медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте от 18 до 59 лет.
Вакцина "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.