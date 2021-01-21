ВАШИНГТОН, 21 янв – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что от въезжающих в США потребуется не только отрицательный тест на COVID, но и карантин. В Подмосковье введут электронные сертификаты вакцинированных от COVID

"В свете новых штаммов вируса, о которых мы узнаем, мы вводим новые меры в отношении тех, кто прилетает в Соединенные Штаты из других стран. В дополнение к ношению маски каждый, кто летит в США из другой страны, должен сдать тест (на коронавирус) перед посадкой в самолет и полетом и должен пройти карантин по прибытии в Америку", — сказал Байден в Белом доме. Местные телеканалы ведут прямую трансляцию.