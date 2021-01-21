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Для въезда в США будет необходим тест на COVID и карантин
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Президент США Джо Байден заявил, что от въезжающих в США потребуется не только отрицательный тест на COVID, но и карантин. "В свете новых штаммов вируса, о которых мы узнаем, мы... ПРАЙМ, 21.01.2021
коронавирус, сша, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 21 янв – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что от въезжающих в США потребуется не только отрицательный тест на COVID, но и карантин.
"В свете новых штаммов вируса, о которых мы узнаем, мы вводим новые меры в отношении тех, кто прилетает в Соединенные Штаты из других стран. В дополнение к ношению маски каждый, кто летит в США из другой страны, должен сдать тест (на коронавирус) перед посадкой в самолет и полетом и должен пройти карантин по прибытии в Америку", — сказал Байден в Белом доме. Местные телеканалы ведут прямую трансляцию.