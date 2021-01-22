МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Венгрия закупит 2 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", планируется, что поставки будут осуществлены в течение трех месяцев, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. Президент Аргентины привился вакциной "Спутник V"

"Мы уже получили экземпляр договора, подписанного российской стороной. В соответствии с этим соглашением мы получим доступ к партии вакцины, необходимой для вакцинации 1 миллиона граждан. То есть речь идет потенциально о 2 миллионах доз с учетом того, что это двухкомпонентная вакцина", — сказал Сийярто на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Условились мы о трехэтапном приобретении вакцины. В первый месяц — 300 тысяч, второй месяц — полмиллиона, и наконец, третий месяц — 200 тысяч доз, необходимых для прививания такого же количества людей", — добавил венгерский министр.

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.