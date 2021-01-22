МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Перенесшие коронавирус могут не делать прививку минимум до предстоящей осени, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Врач рассказал, как уменьшить опасность заражения коронавирусом

"Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию, ну, минимум до осени абсолютно точно", — сказал Горелов в эфире телеканала "Доктор".