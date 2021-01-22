2021-01-22T18:51:03+03:00
2021-01-22T18:51:03+03:00
2021-01-22T18:51:03+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210122/832872493.html
Эпидемиолог рассказал, сколько перенесшие COVID могут не вакцинироваться
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Перенесшие коронавирус могут не делать прививку минимум до предстоящей осени, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,... ПРАЙМ, 22.01.2021
вакцинация, вакцина, коронавирус, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83275/01/832750124.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83275/01/832750124.jpg
https://1prime.ru/images/83275/01/832750123.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83275/01/832750123.jpg
https://1prime.ru/images/83275/01/832750111.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83275/01/832750111.jpg
https://1prime.ru/society/20210122/832866032.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Перенесшие коронавирус могут не делать прививку минимум до предстоящей осени, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию, ну, минимум до осени абсолютно точно", — сказал Горелов в эфире телеканала "Доктор".