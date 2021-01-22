ЛОНДОН, 22 янв — ПРАЙМ. "Британский" штамм коронавируса, выявленный в конце прошлого года, более смертельный, чем ранее известный, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Врач рассказал, как уменьшить опасность заражения коронавирусом

"Существуют определенные свидетельства, что новый, обнаруженный в прошлом году новый вариант коронавируса… может быть связан с более высоким показателем смертности", — сказал Джонсон на пресс-конференции в пятницу.

Согласно представленным на брифинге данным, при заражении старым штаммом из тысячи заразившихся умирают примерно 10 человек, при заражении новым — 13-14 человек.

Также премьер заверил, что используемые в стране вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны против нового штамма вируса.

Британские ученые в конце декабря заявили, что обнаружили новый штамм вируса, который на 50-70% более заразный, чем ранее известный. Данный штамм широко распространялся в Британии в ноябре, он также проник в страны Европы. Ученые в декабре заявляли, что у них не было доказательств того, что новый штамм более смертоносный, однако отмечали, что он, в отличие от известного, влияет на детей и переносится ими. По словам ученых и медиков, данный вариант коронавируса является в настоящее время "основным", распространяющимся среди населения.