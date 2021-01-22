МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. "Аэрофлот" уведомил пассажиров, вылетающих в США, о необходимости предоставления с 26 января отрицательного ПЦР-теста на коронавирус на английском языке, выполненного не ранее трех календарных дней до вылета, сообщила пресс-служба авиакомпании. Джонсон рассказал о высокой смертельности "британского" штамма COVID

"С 26 января все пассажиры старше 2 лет, включая граждан и резидентов США, должны предъявить на стойке регистрации отрицательный тест на английском языке на COVID-19, сделанный не ранее трёх календарных дней до вылета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для пассажиров, следующих транзитом в США через Москву, тест должен быть сдан не ранее трех дней до начала путешествия из первоначального пункта. При этом добавляется, что если время стыковки или остановки в Москве превышает 24 часа, власти США требуют повторного прохождения тестирования из последнего пункта вылета в США.