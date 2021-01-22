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С 26 января для вылета в США будет необходим отрицательный тест на COVID
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"Аэрофлот" уведомил пассажиров, вылетающих в США, о необходимости предоставления с 26 января отрицательного ПЦР-теста на коронавирус на английском языке, выполненного не ранее... ПРАЙМ, 22.01.2021
аэрофлот, коронавирус, сша, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. "Аэрофлот" уведомил пассажиров, вылетающих в США, о необходимости предоставления с 26 января отрицательного ПЦР-теста на коронавирус на английском языке, выполненного не ранее трех календарных дней до вылета, сообщила пресс-служба авиакомпании.
"С 26 января все пассажиры старше 2 лет, включая граждан и резидентов США, должны предъявить на стойке регистрации отрицательный тест на английском языке на COVID-19, сделанный не ранее трёх календарных дней до вылета", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для пассажиров, следующих транзитом в США через Москву, тест должен быть сдан не ранее трех дней до начала путешествия из первоначального пункта. При этом добавляется, что если время стыковки или остановки в Москве превышает 24 часа, власти США требуют повторного прохождения тестирования из последнего пункта вылета в США.