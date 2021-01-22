БЕЙРУТ, 22 янв — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения Ливана получило все необходимые документы и намерено в максимально короткие сроки зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" для начала ее поставок в страну, сообщил РИА Новости источник в фармацевтической комиссии при минздраве страны. Венгрия вакцинирует "Спутником V" миллион граждан

"Вопросом уполномочена заниматься фармацевтическая комиссия при минздраве, все документы уже у нас. Обычно этот вопрос (регистрации препарата — ред.) занимает длительное время… но так как ситуация экстренная и Ливан принял решение о введении режима ЧС, в том числе принят закон об экстренном порядке относительно вакцин, поэтому процесс регистрации этой вакцины будет быстрее и будет дано разрешение всем, кто захочет импортировать эту вакцину, как можно скорее", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, любая организация или фонд в Ливане должен будет напрямую связаться с производителем "Спутника V" и получить вакцины по согласованию с министерством здравоохранения. "Процесс находится под личным контролем министра, чтобы все было сделано в максимально возможное короткое время", — добавил он.

Источник в ведомстве отметил, что "в Ливане есть предприниматели и организации, которые уже требуют эту вакцину". "Надеемся, что в ближайшие дни все получится согласовать", — добавил он.

Ранее советник посольства РФ в Бейруте Дмитрий Лебедев рассказали РИА Новости, что министерство здравоохранения Ливана получило от российской стороны полную информацию о вакцине "Спутник V", РФ готова снабжать ливанских партнеров данными вакцинами.

Посол Ливана в Москве Шавки Бу Насер в свою очередь сообщил РИА Новости, что ливанские и российские частные компании ведут переговоры с минздравом Ливана о возможности закупки и поставок российской вакцины. Зарубежное СМИ заявило о способности "Спутника V" подавить пандемию

В ноябре ливанское правительство заявило о подписании двух контрактов, в том числе с компанией Pfizer на поставку вакцин от коронавируса. Первую партию Бейрут ожидает в начале февраля. Парламент Ливана в свою очередь ратифицировал законопроект об экстренном использовании вакцин, Всемирный банк заявил о решении предоставить Ливану кредит в размере 36 миллионов долларов для программы вакцинации в стране.

В Ливане с начала года наблюдается резкий рост заболеваний коронавирусом, а также увеличилась смертность среди больных. Ливанские власти связывают ухудшение ситуации с безответственным отношением населения к мерам, рекомендуемым минздравом, и проведением массовых мероприятий в период новогодних праздников.

Руководство Ливана ранее заявило о решении продлить введенный 14 января режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации до 8 февраля. В рамках ЧС по всей стране будет продолжаться комендантский час с закрытием всех государственных и частных предприятий за исключением больниц. Продуктовые магазины будут продолжать работать только в режиме доставки.