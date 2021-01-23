МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Эксперт ВОЗ на фоне заявления премьера Великобритании Бориса Джонсона связала повышенный уровень смертности нового штамма коронавируса с перегрузкой системы здравоохранения. Суд в Германии назвал ограничения из-за коронавируса ошибочным решением

В пятницу Джонсон заявил, что обнаруженный в конце 2020 года "британский" штамм коронавируса на 30% более смертелен, чем ранее известный, и до 70% более заразен. Он также сказал, что о скором выходе из режима локдауна в Британии не может быть и речи, так как уровень заражений коронавирусом все еще крайне высок. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.

"Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев (заражения – ред.). Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций… В ситуации, когда есть перегрузка (системы здравоохранения – ред.), у вас увеличится летальность, потому что система перегружена", — сказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в ходе брифинга.

С начала января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост заражений постепенно снижается, но правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Другая мутация — штамм 501.V2 — была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.

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