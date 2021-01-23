2021-01-23T10:10:00+03:00
2021-01-23T10:15:15+03:00
2021-01-23T10:10:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210123/832874034.html
Bloomberg: Пандемия COVID-19 сокращает разрыв между богатыми и бедными
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пандемия коронавируса непропорционально сильно поразила государства с высоким уровнем дохода на душу населения, поэтому разрыв между бедными и богатыми сократился. Об этом... ПРАЙМ, 23.01.2021
пандемия коронавируса, bloomberg, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83253/77/832537732.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83253/77/832537732.jpg
https://1prime.ru/images/83253/77/832537720.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83253/77/832537720.jpg
https://1prime.ru/images/83253/77/832537717.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83253/77/832537717.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса непропорционально сильно поразила государства с высоким уровнем дохода на душу населения, поэтому разрыв между бедными и богатыми сократился. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследования своих аналитиков.
Отмечается, что снижение неравенства началось еще в 2007 году, однако к 2020 году оно оказалось более значительным. "Это больше говорит нам об ужасной неспособности многих западных правительств защитить своих граждан, чем об успехах более бедных стран. Пандемия выявила трагические пробелы в системах общественного здравоохранения богатых стран", — отметило Bloomberg.
Они приводят в пример США, где в штатах с более высоким доходом на душу населения в среднем оказалось наибольшее количество погибших от пандемии. Помимо этого, аналитики отмечают, что государства, которые решили не вводить жесткий карантин в надежде защитить свою экономику, не получили особой выгоды.