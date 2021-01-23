2021-01-23T13:20:00+03:00
2021-01-23T13:20:06+03:00
2021-01-23T13:20:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210123/832874505.html
Власти рассказали о недостатках международных "ковидных паспортов"
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Международные "паспорта вакцинации" ограничили бы передвижение людей, такой подход недопустим, считает вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Она напомнила, что... ПРАЙМ, 23.01.2021
пандемия, россия, ковидные паспорта, новости, общество
https://1prime.ru/images/83284/90/832849041.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83284/90/832849041.jpg
https://1prime.ru/images/83284/90/832849040.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83284/90/832849040.jpg
https://1prime.ru/images/83284/90/832849028.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83284/90/832849028.jpg
https://1prime.ru/society/20210120/832851015.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Международные "паспорта вакцинации" ограничили бы передвижение людей, такой подход недопустим, считает вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.
Она напомнила, что ЕС обсуждает возможность таких сертификатов, однако в данном случае речь идет скорее о "документах, которые бы действовали для стран, где много туристов", государства пытаются таким образом обезопасить себя и приезжающих.
"Но на сегодняшний день, на мой взгляд, очевидно: не все страны могут предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, который имеет, например, Россия, и любого рода паспорта ограничивают международное просто передвижение людей, что, на наш взгляд, является сейчас недопустимым", — сказала Голикова в интервью, опубликованном на сайте "Вестей".