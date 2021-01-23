МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Международные "паспорта вакцинации" ограничили бы передвижение людей, такой подход недопустим, считает вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

Она напомнила, что ЕС обсуждает возможность таких сертификатов, однако в данном случае речь идет скорее о "документах, которые бы действовали для стран, где много туристов", государства пытаются таким образом обезопасить себя и приезжающих. Матвиенко заявила, что в России не будут вводиться "ковидные паспорта"

"Но на сегодняшний день, на мой взгляд, очевидно: не все страны могут предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, который имеет, например, Россия, и любого рода паспорта ограничивают международное просто передвижение людей, что, на наш взгляд, является сейчас недопустимым", — сказала Голикова в интервью, опубликованном на сайте "Вестей".