МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень антител после болезни COVID-19 и вакцинации почти идентичен. Власти рассказали о недостатках международных "ковидных паспортов"

"Уровень антител, который мы получаем и при перенесении заболевания, и при вакцинации, практически идентичен", — следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте "Вестей".

Голикова напомнила, что переболевшим пока не рекомендуется вакцинироваться, потому что наблюдения говорят о том, что случаи вторичного заболевания единичны.

Говоря о разнице между антителами, которые вырабатываются после болезни и вакцины, Голикова отметила, что, по мнению ученых, таких различий нет.