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Голикова дала рекомендацию по вакцинации переболевшим COVID
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень антител после болезни COVID-19 и вакцинации почти идентичен. "Уровень антител, который мы получаем и при перенесении... ПРАЙМ, 23.01.2021
вакцинация, коронавирус, татьяна голикова, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень антител после болезни COVID-19 и вакцинации почти идентичен.
"Уровень антител, который мы получаем и при перенесении заболевания, и при вакцинации, практически идентичен", — следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте "Вестей".
Голикова напомнила, что переболевшим пока не рекомендуется вакцинироваться, потому что наблюдения говорят о том, что случаи вторичного заболевания единичны.
Говоря о разнице между антителами, которые вырабатываются после болезни и вакцины, Голикова отметила, что, по мнению ученых, таких различий нет.