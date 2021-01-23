МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что популяционного иммунитета к коронавирусу удастся добиться уже в 2021 году. Голикова дала рекомендацию по вакцинации переболевшим COVID

"Мы для себя определили, что без учета уже переболевших и граждан в возрасте до 18 лет, это 68,6 миллиона человек, то есть 60% населения, вот без учета тех, кому до 18 лет", — следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте "Вестей".

"Я думаю, да, и мы, во всяком случае, так ориентированы", — уточнила Голикова, отвечая на вопрос о том, возможно ли достигнуть такого показателя за этот год.

Она также подчеркнула, что принуждать людей к вакцинации нельзя, она добровольна.

Голикова пояснила, вакцинированным также нужно носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию, чтобы сформировался коллективный или популяционный иммунитет. Рядом может оказаться человек, который является либо носителем, либо болеющим, и вакцинированный все равно может переболеть, хоть и в легкой форме.