МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Американский телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет, говорится в заявлении, опубликованном в Twitter журналиста.

"Ora Media c глубокой печалью сообщает о смерти своего сооснователя, ведущего и друга Ларри Кинга, который скончался сегодня утром в возрасте 87 лет в Седарс-Синайском медицинском центре в Лос-Анджелесе", — говорится в сообщении.

В начале января стало известно, что Кинг госпитализирован в медицинский центр в Лос-Анджелесе. Сообщалось, что его тест на коронавирус дал положительный результат. В 2017 году Кинг рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019 года он прошел через ангиопластику, а в прошлом году перенес инсульт.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости выразил соболезнования в связи со смертью американского телеведущего Ларри Кинга, отметив, что через его студию прошли десятки тысяч выдающихся людей мира.

"Можно только глубоко сожалеть. Это был, наверное, один из самых выдающихся, известных во всем мире американских тележурналистов. Во многом мы все, и я в том числе, учились у него тому, как стоит брать интервью, как вести себя в студии", — сказал Соловьев.

Через студию Ларри Кинга, по словам главы СЖР, "прошли десятки тысяч самых выдающихся людей мира".

"От имени Союза журналистов можем выразить соболезнования всем, кто уважал этого человека, и его семье", — добавил Соловьев.