МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Исследователи из Оксфордского университета планируют провести крупномасштабное испытание противопаразитного препарата ивермектина как средства для лечения COVID-19, сообщило британское издание Times. Ученые обнаружили у человеческого организма "память" на коронавирусы

Как указывает газета, сторонники применения ивермектина провозгласили препарат от кишечных паразитов "чудо-средством" от коронавирусной инфекции. Считается, что ивермектин способствовал значительному снижению смертности от коронавируса в развивающихся странах.

По данным издания, препарат будет испытан в рамках исследования Principle, направленного на поиск методов лечения COVID-19 в домашних условиях вскоре после появления симптомов. Цель состоит в том, чтобы найти средство, которое действует на ранних стадиях и предотвращает тяжелую форму заболевания.

Профессор первичной медицинской помощи в Оксфордском университете Крис Батлер отметил, что ряд исследований в странах с низким и средним уровнем дохода уже показали, что ивермектин "ускоряет выздоровление, уменьшает воспаление и сокращает госпитализацию". Однако, по его словам, в данных есть "пробел", поскольку тщательного исследования все еще не проводилось.

Как отмечает издание, небольшие испытания препарата, проведенные по заказу Всемирной организации здравоохранения, позволяют сделать вывод об "обнадеживающем воздействии" препарата. В настоящее время в Великобритании препарат одобрен в качестве местного средства при кожных инфекциях и воспалениях.