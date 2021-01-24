МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В условиях пандемии коронавируса нужно пока воздержаться от планирования беременности, рассказала в интервью радио Sputnik акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, специалист общественного здравоохранения Любовь Ерофеева. Комаровский рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом

По ее словам, это обусловлено двумя причинами — риском самого коронавируса и перспективами иммунизации, то есть получения прививки. То есть после прививки в течение полугода беременеть не рекомендуется, а если женщина уже ждет ребенка, то ей нужно на время беременности отказаться от вакцинации.

"Беременных женщин вовсе не прививают, это высокий риск для жизни и здоровья и матери, и малыша. А тем, кто привился, и задумывается о рождении ребенка, необходимо проконсультироваться с врачом акушером-гинекологом и не беременеть после прививки хотя бы полгода", – предупредила Ерофеева.

Эксперт отметила, что сдать анализы и проконсультироваться со специалистом необходимо и тем, кто уже переболел, — нужно убедиться, достаточную ли защиту от инфекции они получили. Голикова оценила перспективы создания международного COVID-паспорта

"Подавляющее большинство переболевает коронавирусом в достаточно легкой форме, то есть иммунитет не будет очень напряженным, его может хватить всего на три-шесть месяцев, в то время как прививка дает иммунитет до двух лет. Моя рекомендация такова: непременно перед планированием зачатия сделать анализ на антитела, посмотреть, насколько напряжен иммунитет, достаточно ли количество там антител", – сказала Ерофеева.

Если женщина уже забеременела, то ей нужно максимально оградить себя от различных контактов.

"Все ваши внешние контакты нужно свести к минимуму. Визитов в общественные места и лечебные учреждения должно быть как можно меньше. Но под контролем врача акушера-гинеколога нужно быть с самых ранних сроков беременности", – подчеркнула Ерофеева.

Чем быстрее женщины репродуктивного возраста сделают прививку, тем быстрее они могут планировать последующую беременность, заключила эксперт ВОЗ.

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