МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. С 1 февраля 2021 года в России традиционно увеличиваются социальные выплаты, пособия и компенсации.

В текущем году по предложению министерства труда и социальной защиты индексация этих видов выплат составит 4,9%. По данным Росстата, именно на столько за прошлый 2020 год в России выросли цены.

Отметим, что размер социальных выплат индексируется ежегодно, в феврале, потому, что это зависит от уровня прошлогодней инфляции. Этот показатель Росстат окончательно подсчитывает в первой половине января.

Итак, индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая начисляется порядка 15 миллионам россиян, которые пользуются правом на федеральные льготы. В частности,к их числу относятся:

инвалиды,

ветераны боевых действий,



лица, подвергшиеся воздействию радиации,



Герои Советского Союза и России,



Герои Социалистического Труда,

некоторые другие категории льготников.

Помимо этого, индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Согласно российскому законодательству, этот набор может предоставляться в натуральной либо денежной форме. С 1 февраля 2020 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг будет составлять 1 155 рублей в месяц. Он включает в себя услуги по лекарственному, санаторно-курортному обеспечению и проезду.