МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 127, до 3 719 400, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 21 127 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 306 (10,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 719 400 случаев. Темп прироста 0,57%.

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве — 3069, Санкт-Петербурге — 2929, Подмосковье — 1134.

"Распределение по субъектам: 1. Москва 3069, 2. Санкт-Петербург 2929, 3. Московская область 1134", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса в Еврейской автономной области — 13, Ненецком автономном округе — 8, Чукотском автономном округе — 2.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,1%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Москва 0,3%, 3. Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Алтай, Томская область, Кемеровская область, Республика Хакасия, Республика Адыгея, Республика Коми, Новосибирская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл 0,4%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ 22 445 человек выписаны после COVID-19, за все время — 3 131 760.

В частности, в Москве выздоровели 5117, в Санкт-Петербурге — 2260, в Подмосковье — 1189.

За сутки в РФ подтверждена 491 смерть пациентов с COVID-19, 74 из них в Москве, за все время умерли 69 462 человека с коронавирусом.

"За последние сутки подтверждена 491 смерть… За весь период по России умерло 69 462 человека", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 74, Санкт-Петербурге — 61, Подмосковье — 37. Общее число смертей с COVID-19 в столице выросло до 12 969.