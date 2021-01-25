Минздрав рассказал об уязвимости беременных женщин перед коронавирусом
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией у беременных женщин встречается значительно чаще, чем в популяции, следует из методических рекомендаций Минздрава РФ по организации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19.
"В настоящее время показано, что заболеваемость у беременных НКИ COVID-19 значительно выше, чем в популяции", — говорится в рекомендациях.
В целом у беременных клинические характеристики COVID-19 схожи с течением болезни у всех остальных, часто наблюдается бессимптомное течение, отмечается в документе.
"Группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 составляют беременные старше 35 лет, имеющие избыточную массу тела (ИМТ 25-29 кг/м2), ожирение (ИМТ 30 кг/м2 и более), сахарный диабет и хроническую артериальную гипертензию до беременности", — уточняется в рекомендациях.
Дополнительным фактором повышенного риска заражения COVID-19 является работа в здравоохранении или других общественных профессиях.
Также в документе отмечается, что женщинам, переболевшим коронавирусной инфекцией, рекомендуется планировать беременность не ранее чем через три месяца после выздоровления.
"Планировать беременность рекомендуется не ранее трех месяцев после перенесенной COVID-19 с целью снижения риска развития ВТЭО (венозных тромбоэмболических осложнений — ред.) и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции", — говорится в рекомендациях.
При этом в настоящее время неизвестно, какие отдаленные последствия для репродуктивного здоровья женщин могут быть связаны с перенесенным COVID-19, отмечается в рекомендациях.
Задержка или отказ в оказании медицинской помощи беременным женщинам при отсутствии информации о наличии или отсутствии COVID-19 в Минздраве считают недопустимыми.
"Недопустима задержка или отказ в оказании помощи беременным женщинам на основании отсутствия информации о COVID-19-статусе",- говорится в рекомендациях.
Беременных пациенток, нуждающихся в оказании экстренной или неотложной медицинской помощи, с "неизвестным" статусом по COVID-19 надо госпитализировать в одноместные родовые боксы, а после оказания соответствующей помощи переводить в диагностические палаты послеродового отделения, уточняется в рекомендациях.
Коррекция в маршрутизацию беременной вносится после получения результатов ПЦР-тестов, отмечается в документе.
Также отмечается, что партнерские роды в период пандемии не исключены, если у роженицы нет коронавируса и у партнера есть отрицательный результат теста на COVID-19.
"При отрицательном статусе COVID-19 у роженицы возможны партнерские роды, если у партнера имеется результат ПЦР, подтверждающий отрицательный статус по COVID-19 давностью не менее чем за 48 часов до предполагаемой даты родов", — говорится в рекомендациях.
При этом партнерские роды должны быть запрещены при вероятных или подтвержденных случаях COVID-19 для снижения риска инфицирования, уточняется в документе.
Кроме того, Минздрав констатирует, что лекарств от COVID-19 с доказанной противовирусной эффективностью для новорожденных в настоящее время нет.
"В настоящее время нет фармакологических субстанций с доказанной специфической противовирусной активностью в отношении COVID-19. Все предполагаемые и предлагаемые для терапии у взрослых и более старших детей специфические препараты в неонатальном периоде имеют значительные побочные эффекты и не применяются", — говорится в рекомендациях.
Риски применения известных препаратов от COVID-19 у новорожденных существенно превышают потенциальную эффективность, поэтому ни одна субстанция не может быть рекомендована, отмечается в документе.
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