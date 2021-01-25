МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией у беременных женщин встречается значительно чаще, чем в популяции, следует из методических рекомендаций Минздрава РФ по организации оказания медпомощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19. Эксперт ВОЗ дала советы по планированию беременности во время пандемии

"В настоящее время показано, что заболеваемость у беременных НКИ COVID-19 значительно выше, чем в популяции", — говорится в рекомендациях.

В целом у беременных клинические характеристики COVID-19 схожи с течением болезни у всех остальных, часто наблюдается бессимптомное течение, отмечается в документе.

"Группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 составляют беременные старше 35 лет, имеющие избыточную массу тела (ИМТ 25-29 кг/м2), ожирение (ИМТ 30 кг/м2 и более), сахарный диабет и хроническую артериальную гипертензию до беременности", — уточняется в рекомендациях.

Дополнительным фактором повышенного риска заражения COVID-19 является работа в здравоохранении или других общественных профессиях.

Также в документе отмечается, что женщинам, переболевшим коронавирусной инфекцией, рекомендуется планировать беременность не ранее чем через три месяца после выздоровления. Мясников объяснил, чем ожирение опаснее пандемии COVID

"Планировать беременность рекомендуется не ранее трех месяцев после перенесенной COVID-19 с целью снижения риска развития ВТЭО (венозных тромбоэмболических осложнений — ред.) и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции", — говорится в рекомендациях.

При этом в настоящее время неизвестно, какие отдаленные последствия для репродуктивного здоровья женщин могут быть связаны с перенесенным COVID-19, отмечается в рекомендациях.

Задержка или отказ в оказании медицинской помощи беременным женщинам при отсутствии информации о наличии или отсутствии COVID-19 в Минздраве считают недопустимыми.

"Недопустима задержка или отказ в оказании помощи беременным женщинам на основании отсутствия информации о COVID-19-статусе",- говорится в рекомендациях. Врач рассказал, как закаливание горла поможет уберечься от коронавируса

Беременных пациенток, нуждающихся в оказании экстренной или неотложной медицинской помощи, с "неизвестным" статусом по COVID-19 надо госпитализировать в одноместные родовые боксы, а после оказания соответствующей помощи переводить в диагностические палаты послеродового отделения, уточняется в рекомендациях.

Коррекция в маршрутизацию беременной вносится после получения результатов ПЦР-тестов, отмечается в документе.

Также отмечается, что партнерские роды в период пандемии не исключены, если у роженицы нет коронавируса и у партнера есть отрицательный результат теста на COVID-19.

"При отрицательном статусе COVID-19 у роженицы возможны партнерские роды, если у партнера имеется результат ПЦР, подтверждающий отрицательный статус по COVID-19 давностью не менее чем за 48 часов до предполагаемой даты родов", — говорится в рекомендациях. Найдены различия в смертности от коронавируса у представителей разных рас

При этом партнерские роды должны быть запрещены при вероятных или подтвержденных случаях COVID-19 для снижения риска инфицирования, уточняется в документе.

Кроме того, Минздрав констатирует, что лекарств от COVID-19 с доказанной противовирусной эффективностью для новорожденных в настоящее время нет.

"В настоящее время нет фармакологических субстанций с доказанной специфической противовирусной активностью в отношении COVID-19. Все предполагаемые и предлагаемые для терапии у взрослых и более старших детей специфические препараты в неонатальном периоде имеют значительные побочные эффекты и не применяются", — говорится в рекомендациях.

Риски применения известных препаратов от COVID-19 у новорожденных существенно превышают потенциальную эффективность, поэтому ни одна субстанция не может быть рекомендована, отмечается в документе.

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