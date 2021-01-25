МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в России дает возможность для постепенного снятия введенных ограничений. В России впервые с ноября выявили меньше 20 тысяч случаев COVID за сутки

"В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч", — сказал президент на встрече с учащимся вузов по случаю Дня российского студенчества.

Путин также поблагодарил московские власти и отметил, что благодаря их усилиям ситуация с коронавирусом в столице сейчас выравнивается.

"Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму", — сказал Путин.

Он добавил, что дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой из-за коронавируса.

"Вновь повторю, что переход на полностью удаленный, дистанционный формат обучения является исключительно временной мерой — там, где он был введен — связанной, как мы все понимаем, с распространением коронавируса", — сказал он в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Президент РФ призвал использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал вузов.