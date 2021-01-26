МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В России суточный прирост новых случаев коронавируса впервые с 3 ноября составил менее 19 тысяч — 18 241, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 18 241 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1933 (10,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 3 756 931 случай заболевания, а темп прироста составляет 0,49%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2 317, Санкт-Петербурге — 1 510, Подмосковье — 1 129.

Наименьшее число новых случаев коронавируса в Ненецком автономном округе — 6, Туве — 6, Чукотском автономном округе — 5.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва — 0,04%, 2. Республика Алтай — 0,1%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область — 0,2%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 23 798 человек после COVID-19, за все время — 3 174 561.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 798 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 3 174 561", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписаны 5572 человека, Санкт-Петербурге — 2422, Подмосковье — 1202.

СМЕРТНОСТЬ

Число подтвержденных смертей с COVID-19 в РФ превысило 70 тысяч (70 482), за сутки скончались 564 человека, 70 из которых в Москве.

"За последние сутки подтверждено 564 смерти… За весь период по России умерло 70 482 человека", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве скончались 70 человек, Санкт-Петербурге — 58, Подмосковье — 35. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 13 100.