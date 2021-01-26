ДОХА, 26 янв — ПРАЙМ. Взрыв прогремел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщил саудовский новостной портал "Хабр аль-аджиль".

По информации портала, причины взрыва пока не известны, но пользователи социальных сетей начали размещать видеозаписи из Эр-Рияда, на которых видно, как ракета, запущенная силами противовоздушной обороны Саудовской Аравии, поражает цель высоко в небе.

Пользователи социальных сетей предполагают, что таким образом была отражена воздушная атака, предпринятая мятежниками из движения "Ансар алла" (хуситами) в Йемене, которые регулярно обстреливают саудовские города.

Воюющая в Йемене арабская коалиция пока не сделала официального заявления по этому поводу.