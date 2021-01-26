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Взрыв прогремел в саудовской столице Эр-Рияде
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Взрыв прогремел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщил саудовский новостной портал "Хабр аль-аджиль". По информации портала, причины взрыва пока не известны, но... ПРАЙМ, 26.01.2021
взрыв, саудовская аравия, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДОХА, 26 янв — ПРАЙМ. Взрыв прогремел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщил саудовский новостной портал "Хабр аль-аджиль".
По информации портала, причины взрыва пока не известны, но пользователи социальных сетей начали размещать видеозаписи из Эр-Рияда, на которых видно, как ракета, запущенная силами противовоздушной обороны Саудовской Аравии, поражает цель высоко в небе.
Пользователи социальных сетей предполагают, что таким образом была отражена воздушная атака, предпринятая мятежниками из движения "Ансар алла" (хуситами) в Йемене, которые регулярно обстреливают саудовские города.
Воюющая в Йемене арабская коалиция пока не сделала официального заявления по этому поводу.